Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Happy Animal Paws – организацию, которая помогает бездомным животным.

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На границе бросили собаку

На границе с Польшей в районе села Медика хозяева бросили собаку. Известно, что польские пограничники не пропустили четвероногого, поэтому он остался на пункте пропуска.

У собаки ранена лапа и он несколько дней бродит между украинским и польским пунктами пропуска.



Собаку бросили на польской границе / Фото Happy Animal Paws

Собеседница благотворительной организации рассказала, что хотела найти четвероногого, однако тот пошел на польский пункт пропуска. Женщина утверждает, что на животное всем безразлично, а собака продолжает искать хозяев, которые ее бросили.

Его покинули владельцы, потому что поляки не пропустили... И теперь он бедный скидывается по границе. Растерянный и напуганный,

– добавили в организации.

Волонтеры обратились за помощью к подписчикам, чтобы кто-то взял собаку на передержку. Сейчас пушистика удалось временно устроить, однако ему ищут постоянный дом и новых любящих хозяев.