На границе 30-километровая очередь грузовиков: Садовый предложил решение

Водители грузовиков, оказавшихся на украинско-польской границе, могут встретить там Новый год. Они проходят проверку на двух таможнях.

Об этом написал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, веревка тянется очень долго.

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"Очередь из грузовиков на украинско-польской границе – примерно 30 километров. У водителей есть все шансы встретить здесь Новый год. Это ситуация, которая началась после полномасштабного вторжения и, несмотря на обещания, никак не может решиться", – написал Садовый.

Очередь на границе: смотрите видео

Что предлагает мэр Львова

Мэр сегодня обсудил проблему с руководителем кабинета еврокомиссара по транспорту в Евросоюзе Вальтером Гоэтцом. Садовый подчеркнул, что нужно обеспечить достойные условия труда для водителей, поскольку именно они обеспечивают и Украину, и Польшу необходимыми товарами.

Проблема в том, что каждый грузовик проходит 2 таможни: украинский и польский. Но логичнее было бы обустроить один, общий контроль, – сказал Садовый.

Влияет и погода

Госпогранслужба Украины 15 декабря сообщала о замедленном движении на границе с Польшей. Транспорт передвигается медленнее из-за большого количества осадков.

Самые длинные очереди образовались в Волынской и Львовской областях. Однако неперегруженными остаются пограничные пункты Закарпатской и Черновицкой областей.