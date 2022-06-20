К тому же, там создали 6 павильонов для таможенного и паспортного контроля. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Важно На Буковине откроют два новых пункта пропуска на границе с Румынией

Это первый этап проекта "Открытая граница", который реализуется в рамках договоренностей президентов Украины и Польши. Всего за 10 дней пропускную способность в этом пункте пропуска увеличили на 50%. В дальнейшем там обустроят еще пять пунктов для грузовиков, а также построят новый автобусный терминал.

Президент Украины сказал, что эта неделя будет определяющей: мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе кандидата для Украины. Мы двигаемся в сторону Евросоюза. И благодаря нашим польским друзьям делаем видимые шаги к этому уже сегодня,

– сказал Козицкий.

Он констатировал, что теперь пересекать границу через ЧП Краковец – Корчёва будет гораздо легче. Также он надеемся, что этой границы скоро не будет.

"В настоящее время продолжаем работать совместно с польской стороной, чтобы избавиться от узких мест на западной границе и улучшить логистику в направлении Украина - Польша и ЕС", - добавил глава Львовской ОВА.

Почему это важно

В Мининфраструктуре объясняют, что необходимость проекта вызвана блокадой украинских портов и последующим резким ростом нагрузки на сухопутные пункты пересечения границы. Поэтому очереди составляют от 3 до 25 км на определенных участках границы.

К слову, недавно в пункте пропуска Рава-Русская, расположенном на границе с Польшей, возобновили строительство пешего перехода. Завершить строительство планируется до конца года.

Обновленный пункт Краковец – Корчова / Фото Максима Козицкого

Украинцы массово возвращаются домой

За время этой активной фазы войны из Украины выехало более 7,6 миллиона украинцев, а вернулись – 4,8 миллиона. Это очень хороший показатель, который нивелирует риск, о котором все так активно говорили, мол – украинцы уже не вернутся домой.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он также добавил, что в Украину по состоянию на конец мая, по приблизительным подсчетам, уже вернулось более 60% человек.

По словам советника Монастырского, в столице снова пробки, снова трудно припарковать авто в центре города – возвращение людей очень чувствуется. Даже если принять во внимание Харьков – около недели его не обстреливали и харьковчане за это время так же массово возвращались в город.