На границе с Венгрией меняется режим функционирования двух пунктов пропуска
26 апреля 2022 , 12:55Читати новину українською
Источник:ГНСУ
На границе Украины с Венгрией изменится график работы двух пунктов пропуска. Ночью они не будут работать
Речь идет о пунктах пропуска Косино – Барабаш и Звонкове – Лонья. Новый график действует уже с 26 апреля.
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Как будут работать пункты пропуска
Оформлять лиц и транспортные средства в этих пунктах пропуска будут по следующему графику:
- Косино – Барабаш с 08:00 до 20:00.
- Звонковое – Лонья с 08:00 до 19:00.
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