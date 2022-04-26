На границе с Венгрией меняется режим функционирования двух пунктов пропуска

26 апреля 2022 , 12:55
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Источник:

ГНСУ

На границе Украины с Венгрией изменится график работы двух пунктов пропуска. Ночью они не будут работать

Речь идет о пунктах пропуска Косино – Барабаш и Звонкове – Лонья. Новый график действует уже с 26 апреля.

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Как будут работать пункты пропуска

Оформлять лиц и транспортные средства в этих пунктах пропуска будут по следующему графику:

  • Косино – Барабаш с 08:00 до 20:00.
  • Звонковое – Лонья с 08:00 до 19:00.

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Автор: Петро Синєокий