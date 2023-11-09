Российские оккупанты продолжают успешно "пакетизироваться". По состоянию на 9 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 308 720 оккупантов. Белорусам напоминают, что у них есть выбор: спокойно жить на своей земле или сотрудничать с Россией и получить билет на концерт к Кобзону, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Получим где угодно: в СНБО рассказали о дальнейшем уничтожении Черноморского флота
Баннеры с напоминанием разместили на границе Ровенской и Житомирской областей.
Активисты разместили баннеры с дружеским напоминанием для белорусов / 24 Канал
Белорусы имеют выбор / 24 Канал
Баннеры расположены на границе двух областей / 24 Канал
Какие баннеры на границе разместили раньше
Ко Дню защитников и защитниц Украины на границе с Беларусью разместили баннеры со словами благодарности нашим героям. Проект реализовала ГПСУ.
Борды расположены на линии границы с Республикой Беларусь по многим направлениям как напоминание белорусскому режиму, поддерживающему страну-агрессора, о том, что Украина будет мужественно защищать свою территорию,
– отметили в ГПСУ.
Теперь же белорусы будут видеть новое важное напоминание.