Російські окупанти продовжують успішно "пакетизуватися". Станом на 9 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 308 720 окупантів. Білорусам нагадують, що вони мають вибір: спокійно жити на своїй землі або співпрацювати з Росією й отримати квиток на концерт до Кобзона, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Дістанемо будь-де: у РНБО розповіли про подальше знищення Чорноморського флоту

Банери з нагадуванням розмістили на кордоні Рівненської та Житомирської областей.



Активісти розмістили банери з дружнім нагадуванням для білорусів / 24 Канал



Білоруси мають вибір / 24 Канал



Банери розташовані на кордоні двох областей / 24 Канал

Які банери на кордоні розмістили раніше

До Дня захисників і захисниць України на кордоні з Білоруссю розмістили банери зі словами подяки нашим героям. Проєкт реалізувала ДПСУ.

Борди розташовані на лінії кордону з Республікою Білорусь на багатьох напрямках як нагадування білоруському режиму, який підтримує країну-агресора, про те, що Україна мужньо боронитиме свою територію,

– зазначили в ДПСУ.

Тепер же білоруси бачитимуть нове важливе нагадування.