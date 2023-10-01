Сьогодні наша держава відзначає День захисників і захисниць України. Раніше свято мало дату 14 жовтня і збігалося із Покровою та днем створення УПА. Тепер же через реформу церковного календаря ми уперше святкуємо 1 жовтня.
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Що написано на банерах
Борди знаходяться на лінії кордону з Республікою Білорусь на багатьох напрямках як нагадування білоруському режиму, який підтримує країну-агресора, про те, що Україна мужньо боронитиме свою територію,
– зазначили в ДПСУ.
Серію банерів до Дня захисників та захисниць України розмістили на українсько-білоруському кордоні українські захисники спільно з білоруськими патріотами.
Патріотичні банери на кордоні Білорусі / Фото ДПСУ
Також у дописі Державна прикордонна служба України привітала всіх, хто бореться за свободу України від російських окупантів.
ДПСУ виклали ролики, де чутно, як білоруською мовою закликають ушанувати пам'ять загиблих під час російсько-української війни.
Вшануємо пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність України, – військовослужбовців, мирних цивільних, дорослих і дітей – усіх тих, хто міг би бути живий, якби цю війну не почала Росія,
– сказано там.
Із боку білорусів не долинуло жодного звуку.
Хвилина мовчання на українсько-білоруському кордоні: дивіться відео
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Вшанування пам'яті полеглих
- 1 жовтня о дев'ятій вся Україна зупинилася, щоб віддати шану загиблим. Хоча загальнонаціональна хвилина мовчання відбувається щодня, сьогодні особливий день. Сьогодні ми згадуємо тих, хто пішов на небо і вже звідти дивиться на нашу боротьбу.
- 24 Канал зняв фільм про Юрія Олійника – оператора, який загинув у березні 2022 року під Попасною на Луганщині. Чоловік пішов на війну 2014 року, воював в АТО, а потім повернувся на фронт із початком повномасштабної війни. Брат говорить: було зрозуміло, що війна не зупиниться у Криму та на Донбасі.
- Про бої Юрій говорив неохоче, тому колеги пригадують, як він водив їх у гори, пригощав цукерками і вичитував їхні матеріали про війну.