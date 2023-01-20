58-летний уроженец Херсонской области пытался выехать в Польшу рейсовым автобусом. Он предоставил пограничникам копии трех нотариально удостоверенных свидетельств о рождении детей.

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Человек купил фальшивые документы

Кроме копий свидетельств, мужчина показал пограничникам паспорт, в котором были сведения о троих детях в возрасте 8, 11 и 15 лет. Пограничники заподозрили подделку документов, поэтому пригласили "многодетного отца" на беседу, в ходе которой он не смог назвать даты рождения "своих детей" и места выдачи документов.

Позже мужчина признался, что купил поддельные документы у неизвестных для того, чтобы пересечь границу. Пограничники сообщили правоохранителям о правонарушениях по статье о подделке документов и передали мужчину полиции.

В Госпогранслужбе отметили, что за время действия режима военного положения только пограничники Львовского отряда обнаружили более 1700 документов с признаками подделок. Обо всех случаях проинформировали полицию.

Кто имеет право на выезд за границу

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными и могут быть мобилизованы и выезд за границу им запрещен. Однако есть некоторые исключения. в частности, за границу могут уехать: