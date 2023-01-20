58-летний уроженец Херсонской области пытался выехать в Польшу рейсовым автобусом. Он предоставил пограничникам копии трех нотариально удостоверенных свидетельств о рождении детей.

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Человек купил фальшивые документы

Кроме копий свидетельств, мужчина показал пограничникам паспорт, в котором были сведения о троих детях в возрасте 8, 11 и 15 лет. Пограничники заподозрили подделку документов, поэтому пригласили "многодетного отца" на беседу, в ходе которой он не смог назвать даты рождения "своих детей" и места выдачи документов.

Позже мужчина признался, что купил поддельные документы у неизвестных для того, чтобы пересечь границу. Пограничники сообщили правоохранителям о правонарушениях по статье о подделке документов и передали мужчину полиции.

В Госпогранслужбе отметили, что за время действия режима военного положения только пограничники Львовского отряда обнаружили более 1700 документов с признаками подделок. Обо всех случаях проинформировали полицию.

Кто имеет право на выезд за границу

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными и могут быть мобилизованы и выезд за границу им запрещен. Однако есть некоторые исключения. в частности, за границу могут уехать:

  • мужчины с инвалидностью;
  • Лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета по решению ВЛК и имеют соответствующие документы, удостоверяющие это;
  • Лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов;
  • родители 3 больше детей;
  • мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка или детей;
  • опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот;
  • мужчины, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
  • родители двух детей младше 18 лет, сопровождающие беременную жену;
  • мужчины, которые обеспечивают постоянный уход о родственнике или если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы;
  • члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
  • работники железнодорожного транспорта;
  • авиационный персонал, который едет в командировку или обучение;
  • научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;
  • студенты, которые учатся за границей и имеют документы, подтверждающие факт принятия в вузы за границей, и факт оплаты обучения;
  • водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
  • водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
  • деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
  • политики и депутаты, имеющие соответствующее разрешение на основе оснований для поездки;