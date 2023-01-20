58-річний уродженець Херсонщини намагався виїхати до Польщі рейсовим автобусом. Він надав прикордонникам копії трьох нотаріально засвідчених свідоцтв про народження дітей.
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Чоловік купив фальшиві документи
Крім копій свідоцтв, чоловік показав прикордонникам паспорт, у якому були відомості про трьох дітей, віком 8, 11 та 15 років. Прикордонники запідозрили підробку документів, то ж запросили "багатодітного батька" на бесіду, в ході якої він не зміг назвати дати народження "своїх дітей" та місця видачі документів.
Пізніше чоловік зізнався, що купив підроблені документи у невідомих осіб для того, аби перетнути кордон. Прикордонники повідомили правоохоронців про правопорушення за статтею про підробку документів та передали чоловіка поліції.
У Держприкордонслужбі відзначили, що за час дії режиму воєнного стану тільки прикордонники Львівського загону виявили понад 1 700 документів з ознаками підробок. Про усі випадки проінформували поліцію.
Хто має право на виїзд за кордон
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані й виїзд за кордон їм заборонений. Однак є певні винятки. зокрема, за кордон можуть виїхати:
- чоловіки з інвалідністю;
- Особи, які за станом здоров'я отримали відстрочку від мобілізації або зняті з військового обліку за рішенням ВЛК та мають відповідні документи, які посвідчують це;
- Особи із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування із пред’явленням відповідних документів;
- батьки 3 більше дітей;
- чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину чи дітей;
- опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт;
- чоловіки, які виховують дітей з інвалідністю;
- батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;
- батьки двох дітей віком до 18 років, які супроводжують вагітну дружину;
- чоловіки, які забезпечують постійний догляд про родича або ж якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;
- члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання;
- працівники залізничного транспорту;
- авіаційний персонал, який їде у відрядження чи на навчання;
- наукові та науково-педагогічні працівники за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;
- студенти, які навчаються за кордоном і мають документи, які підтверджують факт прийняття до ВНЗ за кордоном, та факт оплати навчання;
- водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;
- діячі культури для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені;
- спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;
- політики та депутати, які мають відповідний дозвіл на основі підстав для поїздки;