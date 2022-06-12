О ситуации на этом отрезке борьбы рассказала заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Марьяна Чашка в эфире национального телемарафона. Ее подразделение сейчас обороняет одно из направлений на Харьковщине, сообщает 24 канал.

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Ситуация на Харьковщине, в частности на Изюмском направлении, довольно напряженная и особенно ощутимая это напряжение в последние дни. В общем, можно сказать, что по сравнению с тем, какая ситуация была где-то месяц или три недели назад, теперь все сильно изменилось. Мы видим, что против нас скопились гораздо большие силы врага,

– говорит Чашка.

Она отмечает, что практически каждый день враг пытается совершать наступательные действия. Есть попытки прорыва в том направлении, где удерживает позиции ее батальон. Почти ежедневно есть попытки наступления.

Как отбивают атаки наши военные

Чашка заверила, что батальон надежно удерживает позиции и почти каждый день отражает вражеские атаки.

Это благодаря не только отваге и силе наших бойцов, но и тому, какая артиллерия стоит за спиной. Мы корректируем огонь, используем противотанковые средства. Каждый день есть успехи, имеем подбитую вражескую технику, уничтоженную живую силу противника,

– объяснила заместитель командира батальона.

По ее словам, после такого российские кафиры перегруппировываются, успокаиваются, собираются с силами и через некоторое время снова предпринимают попытки прорыва. Также активно враг обстреливает из тяжелого оружия, артиллерии, наши позиции.

"Мы практически круглосуточно под шквальным огнем. Наши бойцы ни секунды не находятся в состоянии покоя, где бы можно было расслабиться и отдохнуть. Поэтому мы постоянно производим изменения. Но досадно то, что враг не только по позициям военных лупит. Ведь фактически ежедневно он обстреливает населенные пункты, приближенные к военным позициям, но там проживают гражданские люди", - сказала Чашка.

Она подчеркнула также, что такие обстрелы есть каждую ночь. Например, за предыдущую ночь массированному обстрелу подвергся городок Барвенково, который на Изюмском направлении разрушен гражданскими объектами. В подразделении, к счастью, утрат нет. Но за предыдущий период они были довольно большие.

Контрнаступление и попытки россиян захватить Харьков

Заместительница комбата заверила, что боевой дух подразделения очень высок, в ВСУ они вступили в качестве добровольческого батальона. Воины "Карпатской Сечи" абсолютно убеждены, что и дальше будут очень крепко удерживать эти позиции. А когда наступательное оружие будет в достаточном количестве, то однозначно смогут переходить в контрнаступление и отвоевывать наши земли.

Кроме того, Чашка также объяснила, смогут ли россияне взять Харьков, ведь своих амбиций они не оставляют.

Попытки россиян взять Харьков – это еще одна их амбиция, которая не будет реализована, потому что ВСУ уже достаточно сильны и хорошо удерживают позиции, чтобы не допустить этого. Но попытки они будут предпринимать еще много раз. Это так же как у них были амбиции захватить Киев, затем другую территорию,

– сказала она.

Чашка абсолютно уверена, что захватить Харьков врагам не удастся.

Возведение Генштаба о происходящем на фронте

Утром 12 июня Генштаб традиционно сообщил о ситуации на фронте. Так, в приграничных районах белорусы проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска. Поэтому еще раз подчеркивают, что не следует отбрасывать угрозу из этого направления. Также они развертывают средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, с этой территории могут быть обстрелы.

Пытались наступать россияне и в Запорожье, но успеха у них не было. В частности, возле Врубовки, Николаевки и Васильевки наши военные отразили наступление кафиров. Им пришлось отступить. Но в целом в ряде южных направлений враг был не столь активен, ведь пытался удержать свои позиции. Это неудивительно, потому что ВСУ там совершают контрнаступательные действия.

Штурмуют россияне дальше и Северодонецк . Также в восточном направлении враг увеличил интенсивность применения артиллерии. Сейчас на линии фронта идут ожесточенные бои. Несмотря на подобную активность врага, его армия не показывает успехов на Востоке Украины. Оно не удивительно, ведь они полностью деморализованы.

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