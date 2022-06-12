Последние данные о ситуации с этих направлений сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил.

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Обстрелы рубежей и развертывание РЭБов

Отсутствие активных действий не означает, что можно расслабиться и угрозы оттуда нет. О том, что следует быть бдительными, свидетельствуют маневры Беларуси возле наших границ. Ведь, как сообщил Генштаб, в приграничных районах белорусы проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска. Также они развертывают средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, с этой территории могут быть обстрелы.

На Северском направлении противник тоже дает о себе знать. Там он продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

При этом в Белгородской и Курской областях россияне продлили продолжительность действия повышенного уровня террористической угрозы. Российские оккупанты продолжают обстреливать из минометов позиции Сил обороны в приграничных районах. Также россияне не отказывают себе в том, чтобы обстрелять нашу гражданскую инфраструктуру, если это могут сделать. Потому пострадали от таких обстрелов объекты в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

Возможно ли наступление со стороны Беларуси

Когда Россия вторглась в Украину, то помогала ей в этом Беларусь, чем стала фактически страной-участницей. Был определенный период, когда даже ожидали, что белорусская армия также вторгнется со стороны Волыни, но этого не произошло. Сейчас Беларусь проводит разные маневры возле наших границ, что также настораживает. В МВД считают, что если бы Лукашенко действительно планировал вторжение в Украину, то он бы уже это сделал. Но теперь Беларусь не пойдет в наступление, хотя это, возможно, нам помогло бы.

Из-за нестабильной ситуации на этом направлении, возле границ находятся наши военные. Генштаб ежедневно отчитывается об оперативной обстановке. По информации за 11 июня, на Волынском и Полесском направлениях до 7 батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять свою задачу. Они усиливают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. А до 18 июня там продлится проверка боевой готовности вооруженных сил.

В то же время, несмотря на оптимизм нашего МВД, настораживает то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил увеличить численность своей армии чуть ли не вдвое. То есть с 45 до 80 тысяч. Но эксперты на этот счет уверяли, что это никак не повлияет на какие-то армии Лукашенко. Белорусская армия не приспособлена к современной войне. Навыки ее солдат устарели. Но даже это не значит, что опасности нет, поэтому нужно быть бдительными все равно.

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