На территории региона раздавались взрывы.

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Противник запустил ракету

Об активности вражеской авиации и угрозе ракетных ударов для восточных и юго-восточных областей Воздушные силы предупредили еще после 14:00. В частности, тогда была объявлена ракетная опасность Харьковской области.

В 16:09 вероятность применения противником баллистики появилась для Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

А уже в 16.09 стало известно также и о ракете, которая летела в направлении Харьковской области. Через некоторое время в Харьковской области начались взрывы. Город находился под обстрелом баллистики.

В 16:35 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги.

Обратите внимание! Вместе с Харьковской областью под российским ударом находилась и Донецкая область. Там вражеская армия обстреляла село Николаевка в Краматорском районе. Два человека погибли.

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