На території регіону лунали вибухи.

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Противник запустив ракету

Про активність ворожої авіації і загрозу ракетних ударів для східних і південно-східних областей Повітряні сили попередили ще після 14:00. Зокрема, тоді була оголошена ракетна небезпека для Харківщини.

О 16:09 ймовірність застосування противником балістики з'явилася для Донеччини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

А вже о 16:09 стало також відомо про ракету, яка летіла у напрямку Харківщини. Через певний час на Харківщині почали лунати вибухи. Місто перебувало під обстрілом балістикою.

О 16:35 Повітряні сили повідомили про відбой тривоги.

Зверніть увагу! Разом із Харківщиною під російським ударом перебувала й Донеччина. Там ворожа армія обстріляла село Миколаївка у Краматорському районі. Дві людини загинули.

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