Известно о трех погибших и 12 раненых в результате обстрела Селидово россиянами. Об этом сообщила пресс-служба Селидовской городской военной администрации.
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Враг атаковал Селидово
Ночью, с 13 на 14 февраля 2024 года, российские оккупационные войска попали по гражданским объектам в Селидово. В результате чего ранения получили 12 жителей (четверо из них – дети). Погибли трое гражданских (один ребенок),
– сообщили в горсовете.
В МВД сообщили, что оккупанты ударили по больнице около часа ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении в то время было почти 200 человек, десятки пациентов – в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.
Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка.
Спасатели помогают пострадавшим в результате обстрела Селидово / Фото МВД
Погиб ребенок и беременная женщина
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что в результате обстрела погиб ребенок 9 лет и беременная женщина. Среди раненых также четверо детей: 2007, 2011, 2016 и 2023 годов рождения.
В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела россиянами медучреждения погибли трое гражданских – 38-летняя женщина, которая находилась в больнице на сохранении беременности, и 36-летняя мать с сыном 9 лет.
Обновление! Пострадало 15 человек: 3 погибли (среди них ребенок и беременная женщина), еще 12 – ранены (из них 4 ребенка).
Оккупанты ударили по больнице около часа ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении в то время было почти 200 человек, десятки пациентов – в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.
Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. 6 человек, среди которых также есть ребенок, получили ранения. Из-под завалов изъяты тела 3 человек, среди них – ребенок 2015 года рождения.
Что известно о состоянии раненых
Во время первого ракетного обстрела ранения различной степени тяжести получили пять человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Также получил телесные повреждения 52-летний мужчина, который проходил мимо многоэтажки.
"Пострадавшие с минно-взрывными травмами, переломами позвоночника, ушибами, осколочными ранениями доставлены в больницу", – уточнили в прокуратуре.
Отмечают, что также получили травмы 6 пациентов медучреждения, который пострадал во время второго удара. Самому старшему пациенту – 76 лет, "самой молодой крохе завтра должно исполниться 6 месяцев".
Россия ракетами ударила по Селидово / Фото ОВА
Под завалами могут быть люди
Ранее глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в результате попадания в 5-этажку – 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.
В результате второго обстрела – поврежден один из корпусов больницы.
Как больница выглядит после обстрела: видео
Больше деталей обстрела
- Ночью россияне выпустили по городу 4 ракеты, тип ракет устанавливаем. Прямым попаданием уничтожено жилую 5-этажку и 3-этажный корпус больницы.
- 45 пациентов Селидовской больницы ночью были оперативно эвакуированы в больницы Покровска и Мирнограда.
- Всего в результате ударов повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, магазин, аптека и 4 автомобиля.