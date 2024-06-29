Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что Россия унесла жизнь человека 29 июня. К сожалению, оккупанты часто атакуют регион.

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Что известно о последствиях атаки россиян по Херсонщине

Сегодня утром (29 июня – 24 Канал) оккупанты с беспилотника атаковали жителя Одрадокаменки. 67-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родственникам и близким погибшего...

– заявил Прокудин.

Он также пояснил, что вечером 29 июня из артиллерии Россия обстреляла село Казацкое Каховского района.

К сожалению, в результате обстрела пострадала 76-летняя женщина. Она получила минно-взрывные травмы, осколочного ранения шеи и легкого. Женщину доставили в больницу.

Кроме того, ориентировочно в 18 часов враги FPV-дроном атаковали жилой дом в Михайловке Бериславского района. Люди не ранились, информации о повреждениях нет.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибшего мужчины.

К сожалению, оккупанты в июне 2024 года атаковали дроном правоохранителя, который дежурил на блокпосту. В результате полученных травм 36-летний Александр Чехун погиб.