Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що Росія забрала життя людини 29 червня. На жаль, окупанти часто атакують регіон.

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Що відомо про наслідки атаки росіян по Херсонщині

Сьогодні зранку (29 червня – 24 Канал) окупанти з безпілотника атакували мешканця Одрадокам'янки. 67-річний чоловік зазнав поранень, несумісних з життям. Щирі співчуття родичам та близьким загиблого…

– заявив Прокудін.

Він також пояснив, що ввечері 29 червня з артилерії Росія обстріляла село Козацьке Каховського району.

На жаль, внаслідок обстрілу постраждала 76-річна жінка. Вона зазнала мінно-вибухових травм, уламкового поранення шиї та легені. Жінку доправили в лікарню.

Окрім того, орієнтовно о 18 годині вороги FPV-дроном атакували житловий будинок у Михайлівці Бериславського району. Люди не поранились, інформації про пошкодження немає.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблого чоловіка.

На жаль, окупанти у червні 2024 року атакували дроном правоохоронця, який чергував на блокпосту. Внаслідок отриманих травм 36-річний Олександр Чехун загинув.