Нагадаємо, що через нічну атаку Росії Укренерго змушені були збільшити обсяг обмежень енергопостачання для населення. Втім, вони не будуть стосуватися об'єктів критичної інфраструктури.

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Яка ситуація зі світлом у Херсоні

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, місто залишилося без світла через російські обстріли.

Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару,

– написав він.

Водночас кореспонденти Суспільного повідомили, що в деяких районах міста вже почало відновлюватися електропостачання.

До слова, під час нічної атаки росіян було пошкоджено енергооб'єкти у 4 областях. Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Зокрема, було знеструмлено 218 тисяч споживачів у 427 населених пунктах Вінницької області. Також є інформація про знеструмлення 7273 абонентів у 10 населених пунктах Київської області.