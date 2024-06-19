Тому, пом'якшення графіків знеструмлень в Україні варто очікувати у серпні цього року. Про це йдеться у повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду.

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Коли ситуація в енергосистемі покращиться

Полегшення очікуємо у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням,

– заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За його словами, атомна генерація є базисом, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації ЗАЕС. Наразі тривають ремонтні роботи та розвиток децентралізованої генерації, аби додати потужності в енергосистему та покрити дефіцит.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії", – пояснив він.

Як щодо об'єктів критичної інфраструктури

Посадовець також розповів, що до 1 липня завершиться процес оновлення переліку об'єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням.

Наразі ж в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів.

Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об'єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших,

– пояснив Слободян.

Перелік об'єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий. Зараз до переліку включено серед іншого об'єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють.

Тому, за його словами, їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов'язано це з тим, що поруч з такими об'єктами до ліній електропередачі під'єднано багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень.