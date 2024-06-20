Обсяги споживання електроенергії буде збільшено з 11:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не буде обмежуватися.

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Якими будуть обмеження електропостачання 20 червня

Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00,

– повідомили в Укренерго.

Важливо! Інформацію про те, як ці зміни вплинуть на графіки погодинних відключень можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго та на їх сторінках в соцмережах.

Зауважимо, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови, обмежуватися не буде.

В Міненерго повідомили, що внаслідок нічних обстрілів у Вінницькій області вимикалися близько 218 тисяч абонентів у 427 населених пунктах. Станом на ранок усіх заживили.

Втім, у Київській області внаслідок ворожої атаки на ранок залишаються знеструмленими 7273 абоненти у 10 населених пунктах.