У Херсонського району фосфорною бомбою зруйновано нове відділення Укрпошти.

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Російські війська обстріляли Херсонщину

Фосфорні бомби знищили наше нове відділення на Херсонщині. Хоч і з високим ризиком, ми маємо і будемо продовжувати працювати і надалі там, де потрібні, доставляючи людям усе найнеобхідніше,

– повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Гендиректор Укрпошти наголосив, що відділення буде відновлено, машину замінено, а клієнтам компенсують втрачені посилки.

Дуже прикро, що так неможливо зробити з людським життям. Світла памʼять загиблим і величезна шана нашим працівникам, які героїчно працюють по всій країні, і особливо біля лінії фронту!

– написав Смілянський.

Ігор Смілянський також нагадав, що у п’ятницю, 21 червня, Укрпошта також втратила начальницю пересувного відділення від удару дрону на Харківщині.

23 червня ворог також атакував Київщину крилатими ракетами типу "Калібр". Внаслідок ракетних ударів є руйнування, а також відомо про постраждалих.