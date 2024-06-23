В Херсонском районе фосфорной бомбой разрушено новое отделение Укрпочты.

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Российские войска обстреляли Херсонскую область

Фосфорные бомбы уничтожили наше новое отделение на Херсонщине. Хотя и с высоким риском, мы имеем и будем продолжать работать и в дальнейшем там, где нужны, доставляя людям все самое необходимое,

– сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Гендиректор Укрпочты отметил, что отделение будет восстановлено, машину заменено, а клиентам компенсируют утраченные посылки.

Очень обидно, что так невозможно сделать с человеческой жизнью. Светлая память погибшим и огромное уважение нашим работникам, которые героически работают по всей стране, и особенно у линии фронта!

– написал Смелянский.

Игорь Смелянский также напомнил, что в пятницу, 21 июня, Укрпочта также потеряла начальницу передвижного отделения от удара дрона на Харьковщине.

23 июня враг также атаковал Киевскую область крылатыми ракетами типа "Калибр". В результате ракетных ударов есть разрушения, а также известно о пострадавших.