Про це заявив президент. Також Володимир Зеленський показав кадри жахливих наслідків російських ударів по Україні.
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Президент закликав дозволити бити по Росії
Глава держави зауважив, що тільки за цю добу наші воїни збили вже два російських "Калібри". За вчора – 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників.
Президент наголосив, що так щоночі, щодня. Російський терор не збавляє обертів. Тож необхідно збільшувати тиск усіма методами й спільно з партнерами.
У нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території – це справедливо. І потрібна така ж рішучість і від наших партнерів. Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо,
– підкреслив Зеленський.
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Жахливі наслідки російських ударів по Україні: дивіться відео