Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

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Что известно об инциденте

По словам чиновника, в поселке Калиновское Бериславского района произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме. В результате неосторожного обращения с боеприпасами взрослыми погиб 8-летний мальчик.

Сначала сообщили, что пострадали 2 женщины. У 36-летней потерпевшей – острая реакция на стресс. 37-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки.

Кроме того, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили двое детей – 8-летний мальчик и 16-летняя девочка. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также пострадал мужчина 1989 года рождения.

Согласно обнародованной информации, всех пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

К слову, напомним, что 9 мая на территории железнодорожного вокзала в городе Буча Киевской области 14-летнюю девушку поразило током на крыше электропоезда. После нескольких недель борьбы за жизнь она умерла в больнице.