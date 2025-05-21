Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Бучанском городском совете, передает 24 Канал. Ожоги 3 – 4 степени покрыли 70% тела пострадавшей.

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Что известно о трагедии

По информации правоохранителей, 14-летняя девушка залезла на крышу поезда. В СМИ писали, что она якобы задела головой провода.

Несмотря на усилия врачей и проведенные операции, Татьяну спасти не удалось. Ее родные поблагодарили за поддержку и сообщили, что собранные неравнодушными гражданами средства передадут для помощи другим тяжелобольным детям.

Призываем родителей провести с детьми профилактические беседы и подчеркнуть, что малейшая неосторожность может привести к трагедии. Искренне сочувствуем семье Татьяны,

– отметили в городском совете.

Напомним, 11 мая в Хмельницком на крышу грузового поезда вылезли подростки, где их также ударило током. Доставать детей пришлось спасателям – 14-летний пострадавший имеет локальные ожоги на кисти, а 15-летний – в тяжелом состоянии с 50% поражениями на туловище и конечностях.