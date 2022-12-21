Соответствующую информацию сообщили в облэнерго 21 декабря. Там объяснили, что света нет из-за повреждения линии электропередачи.

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Что происходит со светом в Хмельницкой области

К сожалению, сегодня (21 декабря – 24 канал) произошло повреждение линии электропередачи 110 киловатт,

– объяснили в облэнерго.

Там также заверили, что по состоянию на 21 декабря света нет в:

Староконстантиновской;

Старосинявской;

частично в Шепетовской;

Красиловский;

и Полонской общинах.

По данным облэнерго, спасатели проводят аварийно-восстановительные работы и прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить распределение электроэнергии потребителям.

Какая ситуация со светом в Хмельницкой области