Соответствующую информацию сообщили в облэнерго 21 декабря. Там объяснили, что света нет из-за повреждения линии электропередачи.
Заметьте До плановых отключений света в Киеве еще далеко, но прогнозы должны быть оптимистичными
Что происходит со светом в Хмельницкой области
К сожалению, сегодня (21 декабря – 24 канал) произошло повреждение линии электропередачи 110 киловатт,
– объяснили в облэнерго.
Там также заверили, что по состоянию на 21 декабря света нет в:
- Староконстантиновской;
- Старосинявской;
- частично в Шепетовской;
- Красиловский;
- и Полонской общинах.
По данным облэнерго, спасатели проводят аварийно-восстановительные работы и прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить распределение электроэнергии потребителям.
Какая ситуация со светом в Хмельницкой области
- 21 декабря в Хмельницкой области действовали графики плановых отключений света. Энергетики разделили область на 4 очереди. Электричество там выключали по очереди.
- 20 декабря в Хмельницкоблэнерго заявили, что 21 декабря энергетики планируют проводить ремонтные работы на высоковольтном оборудовании, питающем северные общины области и часть Хмельницкого. Поэтому там планировали обесточить часть региона.
- 15 декабря в части Хмельницкого не было света. В облэнерго сообщили, что произошло аварийное повреждение электросети, питающей регион и часть областного центра.