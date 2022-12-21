Відповідну інформацію повідомили в обленерго 21 грудня. Там пояснили, що світла немає через пошкодження лінії електропередачі.

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Що відбувається зі світлом на Хмельниччині

На жаль, сьогодні (21 грудня – 24 канал) відбулося пошкодження лінії електропередачі 110 кіловат,

– пояснили в обленерго.

Там також запевнили, що станом на 21 грудня світла немає в:

Старокостянтинівській;

Старосинявській;

частково у Шепетівській;

Красилівській;

та Полонській громадах.

За даними обленерго, рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи та докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити розподіл електроенергії споживачам.

Яка ситуація зі світлом на Хмельниччині