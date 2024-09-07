Враг запустил в направлении области свои ударные беспилотники. 24 Канал призывает жителей Хмельницкой области находиться в укрытиях.
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Что известно о взрывах в Хмельницкой области
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 01:04. Мониторинговые телеграм-каналы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Староконстантинова.
О взрыве в Хмельницкой области стало известно в 02:02. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", – написали журналисты.
По состоянию на 02:15 воздушная тревога в Хмельницкой области продолжается. Сейчас в ОВА ничего не сообщали о громких звуках в регионе. По предварительным данным, там могла работать по вражеским объектам в небе наша противовоздушная оборона.
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