Враг запустил в направлении области свои ударные беспилотники. 24 Канал призывает жителей Хмельницкой области находиться в укрытиях.

К теме В Николаеве и Киевской области прогремели взрывы: туда летели вражеские беспилотники

Что известно о взрывах в Хмельницкой области

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 01:04. Мониторинговые телеграм-каналы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Староконстантинова.

О взрыве в Хмельницкой области стало известно в 02:02. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", – написали журналисты.

По состоянию на 02:15 воздушная тревога в Хмельницкой области продолжается. Сейчас в ОВА ничего не сообщали о громких звуках в регионе. По предварительным данным, там могла работать по вражеским объектам в небе наша противовоздушная оборона.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.