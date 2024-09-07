Ворог запустив у напрямку області свої ударні безпілотники. 24 Канал закликає жителів Хмельницької області перебувати в укриттях.

До теми У Миколаєві та на Київщині пролунали вибухи: туди летіли ворожі безпілотники

Що відомо про вибухи у Хмельницькій області

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 01:04. Моніторингові телеграм-канали попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Старокостянтинова.

Про вибух в Хмельницькій области. стало відомо о 02:02. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", – написали журналісти.

Станом на 02:15 повітряна тривога у Хмельницькій області триває. Наразі в ОВА нічого не повідомляли про гучні звуки в регіоні. За попередніми даними, там могла працювати по ворожих об'єктах у небі наша протиповітряна оборона.

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