Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Что известно о взрывах в Хмельницкой области сегодня

Тревогу в Хмельницкой области объявили около 03:34. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных дронов.

БПЛА на севере Хмельницкой области,

– писали военные в 05:54.

Почти через час, около 06:45, мониторинговые сообщества написали, что в области работает ПВО. По состоянию на сейчас комментариев местных властей относительно взрывов еще не было. Добавим, отбой воздушной тревоги в Хмельницкой области объявили в 06:54.

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