Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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Що відомо про вибухи на Хмельниччині сьогодні

Тривогу у Хмельницькій області оголосили близько 03:34. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів.

БпЛА на півночі Хмельниччини,

– писали військові о 05:54.

Майже через годину, близько 06:45, моніторингові спільноти написали, що в області працює ППО. Станом на зараз коментарів місцевої влади щодо вибухів ще не було. Додамо, відбій повітряної тривоги на Хмельниччині оголосили о 06:54.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.