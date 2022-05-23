На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых: список коллаборантов ОПЗЖ поименно

В городском совете Мариуполя опубликовали список местных коллаборантов из ОПЗЖ. Депутаты пророссийской партии корректировали огонь вооруженных сил России по Мариуполю.

Прессслужба городского совета Мариуполя опубликовала список из 9 местных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь", перешедших на сторону России.

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Коллаборанты из ОПЗЖ в Мариуполе:

Иващенко Константин

Истратов Вадим

Хаджинов Дмитрий

Бурлаков Сергей

Калачева Виктория

Агибалов Валерий

Карпенко Елена

Хармышев Евгений

Сотникова Наталья

В горсовете отметили, что на руках этих коллаборантов уничтожены Мариуполь и тысячи убитых людей. Сообщается, что представители ОПЗЖ корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия.

Они – это коллаборанты из местной фракции партии ОПЗЖ. По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над мариупольцами, которые еще остаются в городе,

– говорится в сообщении.

Как отметили в городском совете, коллаборанты 9 мая организовали так называемый "парад победы" на костях людей, когда прошли по улицам Мариуполя, на которых еще лежали тела погибших мариупольцев.

"Лицо этих гауляйтеров должен знать каждый. Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", - отметили в мариупольском горсовете и добавили фото предателей.



Коллаборанты ОПЗЖ в Мариуполе / Фото Мариупольский городской совет

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