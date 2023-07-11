На инаугурационном саммите будет предложен план вхождения Украины в НАТО, – Столтенберг

12 июля в Вильнюсе пройдет инаугурационный саммит НАТО. Именно на нем члены Альянса предложат план вступления Украины в НАТО.

Об этом на брифинге заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 Канал. По его словам, процесс вступления нашей страны в НАТО будет не двухэтапным, а одноэтапным.

Обратите внимание Новый Бухарест или обещанное членство в НАТО: чего ждать от исторического саммита в Вильнюсе

Введение без ПДЧ

Йенс Столтенберг объяснил, что двухэтапное вступление предполагает выполнение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), однако союзники решили его отменить, превратив вступление в одноэтапное – подписание протокола о членстве и его ратификация всеми членами Альянса.

Я уверен, что мы примем мощное решение по Украине. Я также уверен, что участники подтвердят, что Украина станет членом НАТО. У нас есть многолетняя программа перехода Украины на стандарты НАТО,

– подчеркнул Столтенберг.

Зеленский отправляется в Вильнюс

Теперь только остается вопрос о том, когда начнется процесс вступления Украины – еще во время войны или только после ее завершения. Дело в том, что большинство партнеров поддерживают вступление Украины только после победы, однако это не означает, что процесс вступления нельзя начинать сейчас и финализироваться после завершения войны и деоккупации всей территории. Сейчас все зависит от политической воли союзников.

Также Йенс Столтенберг подтвердил, что вечером 11 июля президент Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс на саммит. Тогда же он будет выступать на полях саммита.

Кроме того, в рамках саммита Альянса в Вильнюсе глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом. Следует отметить важность этой встречи, ведь глава Белого дома едва ли не единственный лидер страны НАТО, который говорит о том, что Украина не готова к членству. Поэтому вполне вероятно, что вопрос вступления Украины может быть основным предметом переговоров.