На инаугурационном саммите будет предложен план вхождения Украины в НАТО, – Столтенберг
12 июля в Вильнюсе пройдет инаугурационный саммит НАТО. Именно на нем члены Альянса предложат план вступления Украины в НАТО.
Об этом на брифинге заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 Канал. По его словам, процесс вступления нашей страны в НАТО будет не двухэтапным, а одноэтапным.
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Введение без ПДЧ
Йенс Столтенберг объяснил, что двухэтапное вступление предполагает выполнение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), однако союзники решили его отменить, превратив вступление в одноэтапное – подписание протокола о членстве и его ратификация всеми членами Альянса.
Я уверен, что мы примем мощное решение по Украине. Я также уверен, что участники подтвердят, что Украина станет членом НАТО. У нас есть многолетняя программа перехода Украины на стандарты НАТО,
– подчеркнул Столтенберг.
Зеленский отправляется в Вильнюс
Также Йенс Столтенберг подтвердил, что вечером 11 июля президент Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс на саммит. Тогда же он будет выступать на полях саммита.
Кроме того, в рамках саммита Альянса в Вильнюсе глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом. Следует отметить важность этой встречи, ведь глава Белого дома едва ли не единственный лидер страны НАТО, который говорит о том, что Украина не готова к членству. Поэтому вполне вероятно, что вопрос вступления Украины может быть основным предметом переговоров.