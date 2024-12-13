Утром 13 декабря в Ивано-Франковской области слышали звук взрывов. Об этом передает 24 Канал.

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На Ивано-Франковщине громко

Россия атакует Украину ракетами. В частности, на Ивано-Франковщине слышали взрывы. Воздушные мыли сообщили о повышенной опасности для западных областей.

Пока неизвестно деталей относительно взрывов на Ивано-Франковщине. Официально власть никак это не комментировала, поэтому нужно дождаться подтверждения.

Впоследствии мэр города написал, что работает противовоздушная оборона. Больше никаких деталей он не приводил.

Помните, во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и МиГ-31К. Взрывы прогремели во многих регионах Украины.