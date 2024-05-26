В Минэнерго рассказали, какая ситуация со светом по состоянию на утро 26 мая. Ведь ночью Россия нанесла массированный удар по украинским регионам дронами и ракетами.
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Что известно об атаке врагов по Украине
На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов,
– рассказали в Минэнерго.
По состоянию на утро министерство не сообщило деталей о том, как взрывчатка оказалась на подстанции. Однако рассказали, какая ситуация в Украине после вражеского обстрела. В частности, в результате циничной атаки россиян:
- в Хмельницкой области без света остались 11,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. Утром 26 мая всех заживили;
- из-за повреждения газораспределительных сетей без газа остались более 1,3 тысячи потребителей в Винницкой области и 35 – в Харьковской;
- в Сумской области возле одной из газораспределительных станций враг попал вражеским снарядом. Люди целые, газ им не выключали.
Заметьте Укрэнерго отменило ограничения: какая ситуация в энергосистеме 26 мая
Последние новости о свете в Украине
- В Укрэнерго сообщили, что 26 мая свет людям и промышленности не будут выключать. Однако предупредили, что ситуация может измениться, ведь на нее влияет погода и потребление света людьми.
- Поэтому пользователей снова призвали разумно и ответственно пользоваться электричеством.
- В Министерстве энергетики сообщили, что 25 мая потребности потребителей покрывали собственной генерацией и коммерческим импортом. Также Украина помогала Польше, получая излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.
- Кроме того, на шахте в Донецкой области вышла из строя подъемная машина ствола. Тогда под землей находились 14 рабочих, их всех вывели на поверхность, проводят ремонт.
- Минэнерго на 26 мая прогнозирует импорт электроэнергии – 12 000 мегаватт-часа. Экспорта не предусматривают.