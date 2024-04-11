На Юге есть попадания: оккупанты атаковали объекты энергетики

В четверг, 11 апреля, оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Основная цель врага – энергетическая инфраструктура страны.

На Юге силы ПВО отработали достаточно результативно. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Не обошлось без попаданий

Гуменюк рассказала, что на Юге фиксируют попадания в результате атаки российских войск. Она также отметила, что удар пришелся на открытую территорию. Последствия уточняются.

Под атакой врага во время дроновых волн были все же объекты энергетики. Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему, все то, что может питать Украину и поддерживать ее работоспособность,

– отметила Гуменюк.

Она также предостерегла, чтобы люди воздержались от публикации информации о начале восстановительных работ, ведь враг коварный и уже неоднократно наносил повторные удары в места предыдущих попаданий.

Массированный ракетный обстрел 11 апреля: что известно