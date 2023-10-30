В частности, в Запорожье уже слышали взрывы. Детальнее о ситуации расскажет 24 Канал.
Важно В Одессе сразу после тревоги прогремели взрывы: предупреждали об угрозе баллистики
В Запорожье слышны взрывы
В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. После этого взрывы прогремели в Запорожье.
Где раздается воздушная тревога в Украине / Карта
Мониторинговые каналы сообщали о ракете в направлении Запорожья и Днепра. Отмечали, что это баллистика из Северной части Крыма. В настоящее время вся информация уточняется.
Предварительно, россияне запускали баллистические ракеты "Искандер-М" из района Джанкоя в Крыму,
– пишут паблики.
Из района Джанкоя запустили ракеты / Фото из соцсетей
Интересно, что во временно оккупированном Крыму также была объявлена воздушная тревога. Движение транспорта в городе остановлено, а Крымский мост перекрыли.
По данным мониторинговых каналов, сейчас зафиксирована безумная активность вражеской авиации. Всего в воздухе около 30 бортов. А в акватории Черного моря – 5 бортов авиации. Поэтому возможны пуски ракет.
Враг ударил по Одессе
- Утром 30 октября оккупанты также ударили по судоремонтному заводу в Одесском районе. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
- Известно, что повреждены административное здание и техника предприятия.
- К сожалению, пострадали два человека. Мужчина 1961 года рождения и женщина 1966 года рождения в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.