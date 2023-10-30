Зокрема, у Запоріжжі вже чули вибухи. Детальніше про ситуацію розповість 24 Канал.

Важливо В Одесі відразу після тривоги прогриміли вибухи: попереджали про загрозу балістики

У Запоріжжі чути вибухи

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Після цього вибухи пролунали у Запоріжжі.



Де лунає повітряна тривога в Україні / Карта

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Моніторингові канали повідомляли про ракету у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Зазначали, що це все балістика з Північної частини Криму. Наразі усі інформація уточнюється.

Попередньо, росіяни запускали балістичні ракети "Іскандер-М" з району Джанкоя в Криму,

– пишуть пабліки.



З району Джанкоя запустили ракети / фото із соцмереж

Цікаво, що у тимчасово окупованому Криму також оголосили повітряну тривогу. Рух транспорту в місті зупинено, а Кримський міст перекрили.

За даними моніторингових каналів, зараз зафіксована шалена активність ворожої авіації. Загалом у повітрі близько 30 бортів. А в акваторії Чорного моря – 5 бортів авіації. Тому можливі пуски ракет.