Да, оккупанты выпустили ракету по Югу Украины, в результате чего во многих областях объявили воздушную тревогу.
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Что известно об атаке по Югу Украины
Ночью оккупанты тоже атаковали южные регионы
Отметим, что в ночь на 17 сентября Россия атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. В общей сложности оккупанты выпустили 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 10 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.
Главным направлением удара был юг Одесской области. Наши защитники уничтожили 12 воздушных целей, однако известно, что россияне попали в аграрное предприятие.