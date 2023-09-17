Да, оккупанты выпустили ракету по Югу Украины, в результате чего во многих областях объявили воздушную тревогу.

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Что известно об атаке по Югу Украины

15:09 В Воздушных силах сообщили, что угроза для Одесской, Николаевской и Херсонской областей прошла.

14:54 В Одесской области объявили об отбое воздушной тревоги.

14:47 СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области.

14:42 О ракетной опасности предупредили в Херсонской области.

14:40 Воздушная тревога была объявлена ​​в Одесской и Николаевской областях.

14:07 Воздушные силы сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Поэтому существует угроза применения авиационного вооружения. Людей призывали уходить в укрытие во время воздушной тревоги.

Ночью оккупанты тоже атаковали южные регионы

Отметим, что в ночь на 17 сентября Россия атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. В общей сложности оккупанты выпустили 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 10 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.