Так, окупанти випустили ракету по Півдню України, внаслідок чого у багатьох областях оголосили повітряну тривогу.
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Що відомо про атаку по Півдню України
Вночі окупанти теж атакували південні регіони
Зазначимо, що у ніч на 17 вересня Росія атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Загалом окупанти випустили 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 10 ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.
Головним напрямком удару був південь Одеської області. Наші захисники знищили 12 повітряних цілей, однак відомо, що росіяни влучили в аграрне підприємство.