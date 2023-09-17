Так, окупанти випустили ракету по Півдню України, внаслідок чого у багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

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Що відомо про атаку по Півдню України

15:09 У Повітряних силах повідомили, що загроза для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей минула.

14:54 В Одеській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

14:47 ЗМІ повідомили про вибух у Миколаївській області.

14:42 Про ракетну небезпеку попередили у Херсонській області.

14:40 Повітряну тривогу оголосили в Одеській та Миколаївській областях.

14:07 Повітряні сили повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Через це існує загроза застосування авіаційного озброєння. Людей закликали прямувати в укриття під час повітряної тривоги.

Вночі окупанти теж атакували південні регіони

Зазначимо, що у ніч на 17 вересня Росія атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Загалом окупанти випустили 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 10 ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

Головним напрямком удару був південь Одеської області. Наші захисники знищили 12 повітряних цілей, однак відомо, що росіяни влучили в аграрне підприємство.