Россия постоянно обстреливает Украину, часто сосредотачиваясь на Юге. Этот регион проще достать, потому что он ближе географически.

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Что известно

Согласно сообщению Воздушных сил в 15:27, несколько ракет зафиксировали в Николаевской области, в 15:32 ракеты были в Кировоградской и Николаевской областях.

В Николаевской и Кировоградской областях слышали взрывы, оккупанты могли ударить ракетами Х-59.

В 15:39 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В Черкасской и Полтавской области была ракетная опасность.

Тревога в Запорожской и Днепропетровской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения!

– отметили в ПС.

По состоянию на 15:43 тревога только в Запорожской области, в 15:42 Воздушные силы сообщили, что тревога только в Крыму и Луганской области.

24 Канал также напоминает своим читателям о том, что нельзя находиться на улице во время воздушной тревоги, а также нельзя снимать работу ПВО.

Обратите внимание! В 15:55 Воздушные силы снова сообщили о ракетной опасности для Днепропетровской и Запорожской областей. Отбой объявили в 16:31, а в 16:51 в Запорожской области снова была тревога из-за ракетной опасности. В 17:19 ПС сообщили, что в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской области угроза применения баллистического вооружения, в 17:48 дали отбой.

К сожалению, после шести по Югу снова пошли тревоги – угроза баллистики.



Карта тревог на 18:21 / Alerts.in.ua

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