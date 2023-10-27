Россия постоянно обстреливает Украину, часто сосредотачиваясь на Юге. Этот регион проще достать, потому что он ближе географически.
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Что известно
Согласно сообщению Воздушных сил в 15:27, несколько ракет зафиксировали в Николаевской области, в 15:32 ракеты были в Кировоградской и Николаевской областях.
В Николаевской и Кировоградской областях слышали взрывы, оккупанты могли ударить ракетами Х-59.
В 15:39 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В Черкасской и Полтавской области была ракетная опасность.
Тревога в Запорожской и Днепропетровской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения!
– отметили в ПС.
По состоянию на 15:43 тревога только в Запорожской области, в 15:42 Воздушные силы сообщили, что тревога только в Крыму и Луганской области.
24 Канал также напоминает своим читателям о том, что нельзя находиться на улице во время воздушной тревоги, а также нельзя снимать работу ПВО.
К сожалению, после шести по Югу снова пошли тревоги – угроза баллистики.
Карта тревог на 18:21 / Alerts.in.ua
Будьте в укрытиях!