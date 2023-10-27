Росія постійно обстрілює Україну, часто зосереджуючись на Півдні. Цей регіон простіше дістати, бо він ближче географічно.
Дивіться також Росіяни на аеродромі в Криму намалювали графіті МіГ-31: для чого це окупантам
Що відомо
Відповідно до повідомлення Повітряних сил о 15:27, декілька ракет зафіксували у Миколаївській області, о 15:32 ракети були в Кіровоградській та Миколаївській областях.
На Миколаївщині та Кіровоградщині чули вибухи, окупанти могли вдарити ракетами Х-59.
О 15:39 Повітряні сили повідомили про відбій загрози в Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях. На Черкащині та Полтавщині була ракетна небезпека.
Тривога у Запорізькій та Дніпропетровській областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційного озброєння!
– зазначили у ПС.
Станом на 15:43 тривога тільки у Запорізькій області, о 15:42 Повітряні сили повідомили, що тривога є тільки в Криму та Луганській області.
24 Канал також нагадує своїм читачам про те, що не можна перебувати на вулиці під час повітряної тривоги, а також не можна знімати роботу ППО.
На жаль, після шостої по Півдню знову пішли тривоги – загроза балістики.
Мапа тривог на 18:21 / Alerts.in.ua
Будьте в укриттях!