Отметку в 3 миллиона мы пересекли еще вчера, 9 сентября. Это стало возможным благодаря вашей поддержке.

Важно 24 канал запускает вещание на еще одном спутнике: все из-за массовых атак россиян

Добавим, что 24 канал – самый популярный канал среди украинских СМИ на YouTube. Наша редакция работает круглосуточно для того, чтобы оперативно и качественно информировать наших читателей.



На ютуб-канал 24 канала подписалось уже 3 миллиона пользователей / Скриншот 24 канала

Как ютуб 24 канала получил "золотую кнопку"

Еще в августе 2021 года коллектив 24 канала получил "золотую кнопку". Пересечь показатель в миллион подписчиков нам удалось 6 июля 2021 года. По состоянию на 12 августа он вырос до 1018359.

Канал был создан еще 5 февраля 2006 года, однако тогда ставки на него никто не делал. То есть, сам ютуб был лишь очередной площадкой, где можно хранить материалы журналистов. В начале не было никаких дополнительных продвижений, работа с ютубом была скорее похожа на эксперимент.

Впрочем, с момента основания до 2015 года удалось привлечь 100 тысяч подписчиков и получить "серебряную кнопку". В первую очередь – благодаря узнаваемости телевизионного 24 канала. В конце концов, старания и новый подход дали результат и мы не собираемся останавливаться.

Ежедневно нас смотрят более 50 миллионов пользователей

Согласно новому исследованию, в течение августа 2022 видео на ютубе 24 канала просмотрели уже 324,7 миллиона раз по сравнению с 304,7 миллионами в июле.



Количество просмотров на ютубе в июле и августе / Фото 24 канала

Показатели 24 канала почти вдвое превышают результаты коллег! За это мы не можем не поблагодарить наших читателей. Днем и ночью журналисты 24 канала работают над тем, чтобы вы первыми узнали актуальную информацию об обстановке в Украине и мире.

Спасибо, что доверяете и выбираете наш контент! Редакция 24 канала проверяет всю информацию и сообщает только правду своей аудитории.

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