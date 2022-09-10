Позначку у 3 мільйони ми перетнули ще вчора, 9 вересня. Це стало можливим завдяки вашій підтримці.

Важливо 24 канал запускає мовлення на ще одному супутнику: все через масові атаки росіян

Додамо, що 24 канал є найпопулярнішим каналом серед українських ЗМІ на YouTube. Наша редакція цілодобово працює для того, щоб оперативно та якісно інформувати наших читачів.



На ютуб-канал 24 каналу підписалися вже 3 мільйони користувачів / Скриншот 24 каналу

Як ютуб 24 каналу отримав "золоту кнопку"

Ще у серпні 2021 року колектив 24 каналу отримав "золоту кнопку". Перетнути показник у мільйон підписників нам вдалося 6 липня 2021 року. Станом на 12 серпня він зріс до 1 018 359.

Канал створили ще 5 лютого 2006 року, однак тоді ставки на нього ніхто не робив. Тобто сам ютуб був лише черговою площадкою, де можна зберігати матеріали журналістів. На початку не було ніяких додаткових просувань, робота з ютубом була радше схожа на експеримент.

Втім, з часу заснування до 2015 року вдалося залучити 100 тисяч підписників та отримати "срібну кнопку". Насамперед – завдяки впізнаваності телевізійного 24 каналу. Зрештою старання та новий підхід дали результат і ми не збираємося зупинятися.

Щодня нас дивляться понад 50 мільйонів користувачів

Згідно з новим дослідженням, протягом серпня 2022 року відео на ютубі 24 каналу переглянули вже 324,7 мільйона разів у порівнянні з 304,7 мільйонами у липні.



Кількість переглядів на ютубі у липні та серпні / Фото 24 каналу

Показники 24 каналу майже вдвічі перевищують результати колег! За це ми не можемо не подякувати нашим читачам. Вдень і вночі журналісти 24 каналу працюють над тим, аби ви найпершими дізналися актуальну інформацію про обстановку в Україні та світі.

Дякуємо, що довіряєте та обираєте наш контент! Редакція каналу 24 перевіряє всю інформацію і повідомляє тільки правду своїй аудиторії.

Варте вашої уваги – 24 канал викрив головний фейк пропаганди путіна: дивіться відео