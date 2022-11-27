Такое мнение озвучил аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

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Где может активизироваться контрнаступление ВСУ

По мнению Михайлова, в районе Кременной и Сватового ожидается понижение температуры ниже нуля.

Это, соответственно, означает, что вся та грязь, которая сейчас есть, все бездорожье должно замерзнуть. И это позволит украинской технике двигаться, украинским грузовикам – подвозить больше боеприпасов. Это должно активизировать наступательные действия на фронте,

– считает Михайлов.

Аналитик уверен, что зимой воевать возможно, о чем свидетельствует история. Он напомнил, что в этих регионах, в первую очередь во время Второй мировой войны, наступательные действия активизировались зимой. И преимущество имела та сторона, которая лучше к ней подготовлена.

Например, зимой 1941 – 1942 годов это были советские войска, у которых было лучше зимнее обмундирование. Пока это, скорее всего, украинские войска, потому что они чувствуют помощь и Западу, и от волонтеров.

Следовательно, преимущество будут иметь именно украинские войска. И я бы ожидал наступательных действий именно с их стороны,

– подчеркнул он.

Остановятся ли боевые действия зимой

Институт изучения войны тоже прогнозирует, что в ближайшие недели может возрасти общий темп военных операций из-за подмерзания почвы. Военный эксперт Петр Черник убежден, что с наступлением зимы война России против Украины не прекратится. Однако не исключено, что может существенно измениться характер боевых действий. По его словам, ситуация на фронте будет во многом зависеть от того, какой будет погода зимой.

Ряд западных военных экспертов прогнозируют остановку контрнаступления ВСУ зимой. Однако в Министерстве обороны Украины высказали противоположное мнение. Они упрекнули аналитиков в незнании ситуации в Крыму. В Минобороны сказали, что дающие такие прогнозы, наверное, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма.

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