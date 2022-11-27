Таку думку озвучив аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Важливо Чверть річного бюджету: у Forbes підрахували, скільки Росія витратила на війну за 9 місяців

Де може активізуватися контрнаступ ЗСУ

На думку Михайлова, у районі Кремінної та Сватового очікується зниження температури нижче нуля.

Це, відповідно, означає, що весь той бруд, який зараз є, все бездоріжжя має замерзнути. І це дасть можливість українській техніці рухатися, українським вантажівкам – підвозити більше боєприпасів. Це має активізувати наступальні дії на фронті,

– вважає Михайлов.

Аналітика переконаний, що взимку воювати можливо, про що свідчить історія. Він нагадав, що у цих регіонах, насамперед під час Другої світової війни, наступальні дії активізувалися взимку. І перевагу мала та сторона, яка краще до неї підготовлена.

Наприклад, взимку 1941 – 1942 років це були радянські війська, які мали краще зимове обмундирування. Наразі це, скоріш за все, українські війська, тому що вони відчувають допомогу і Заходу, і від волонтерів.

Отже, перевагу матимуть саме українські війська. І я б очікував наступальних дій саме з їх боку,

– наголосив він.

Чи зупиняться бойові дії взимку

Інститут вивчення війни теж прогнозує, що найближчими тижнями може зрости загальний темп військових операцій через підмерзання грунту. Військовий експерт Петро Черник переконаний, що з настанням зими війна Росії проти України не припиниться. Однак не виключено, що може суттєво змінитися характер бойових дій. За його словами, ситуація на фронті багато у чому залежатиме від того, якою буде погода взимку.

Низка західних військових експертів прогнозують зупинку контрнаступу ЗСУ взимку. Однак у Міністерстві оборони України висловили протилежну думку. Вони дорікнули аналітикам незнанням ситуації в Криму. У Міноборони сказали, що ті, хто дає такі прогнози, напевно, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму.

Зверніть увагу – як ЗСУ можуть деокупувати Крим: дивіться відео