В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил ситуацию на этом направлении.

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Замысел россиян относительно Боровой

По словам эксперта, со стороны Луганской области россияне сейчас пытаются выдвинуться к Боровой. Однако следует понимать, что не только в этой точке идет давление врага. Россияне собрали несколько бригад и достаточное количество техники по всей линии фронта от Кременной до Купянска.

Почему на Боровую? Ведь там в одном из районов есть переправа через Оскольское водохранилище, реку Оскол, то есть там хороший подход-отход,

– объяснил Роман Свитан.

Он добавил, что врагу очень важно отсечь нашу группировку, отсечь Лиман от Купянска. Для того чтобы потом вытеснить украинскую группировку за Оскол. С точки зрения логики – в этом есть резон.

Очередная атака БПЛА

Ночью 19 июня россияне в очередной раз запустили несколько групп "Шахедов". Всего был 21 беспилотник, а сбить удалось 19. Кроме того, известно, что во Львовской области произошло попадание и есть пострадавшие.

Свитан отметил, что даже 2 БПЛА, которые прошли и выполнили задачу, а это 50 килограммов боевой части, однозначно нанесут повреждения.

При этом он отметил, что результат сбивания довольно неплохой. Все же из 21 – 19 уничтожено. Бывает, что и при уничтожении, когда БПЛА падают, то могут нанести вред. Тем не менее сама по себе статистика неплохая.