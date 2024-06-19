В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив ситуацію на цьому напрямку.

Важливо ГУР ідентифікувало убивць чотирьох українських військовополонених

Задум росіян щодо Борової

За словами експерта, зі сторони Луганської області росіяни зараз намагаються висунутися до Борової. Проте варто розуміти, що не тільки в цій точці йде тиск ворога. Росіяни зібрали декілька бригад та достатню кількість техніки по всій лінії фронту від Кремінної до Купʼянська.

Чому на Борову? Адже там в одному з районів є переправа через Оскільське водосховище, ріку Оскіл, тобто там хороший підхід-відхід,

– пояснив Роман Світан.

Він додав, що ворогу дуже важливо відсікти наше угруповування, відсікти Лиман від Купʼянська. Для того, щоб потім витіснити українське угруповування за Оскіл. З погляду логіки – в цьому є резон.

Чергова атака БпЛА

Уночі 19 червня росіяни вчергове запустили декілька груп "Шахедів". Загалом був 21 безпілотник, а збити вдалося 19. Крім того, відомо, що у Львівській області сталося влучання та є постраждалі.

Світан зазначив, що навіть 2 БпЛА, які пройшли й виконали задачу, а це 50 кілограмів бойової частини, однозначно завдасть ушкоджень.

При цьому він зазначив, що результат збиття доволі непоганий. Все ж таки з 21 – 19 знищено. Буває, що й при знищенні, коли БпЛА падають, то можуть завдати шкоди. Проте сама по собі статистика непогана.