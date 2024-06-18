Досі неприступним для окупантів залишається селище Борова. За даними аналітиків DeepState, у напрямку цього населеного пункту противник зосередив до 10 тисяч окупантів та 450 одиниць техніки. В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив потенціал ворога.

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Чи змістилися акценти росіян на Харківщині

На думку Коваленка, 10 тисяч солдатів та 450 одиниць техніки недостатньо, щоб пробити клином вихід на Борову. Окупанти можуть каталізувати бойові дії в районі Андріївки, Новоєгорівки, Новосергіївки, але все це укріплені лінії оборони, закриті позиції.

Поки що зарано робити висновки, що дії в напрямку Борової можуть означати зміщення акцентів росіян з півночі Харківщини на іншу ділянку фронту,

– зазначив військово-політичний оглядач.

За його словами, росіяни навпаки підсилюють угруповання Бєлгород, яке діє, на Вовчанському напрямку та у районі Липців. Зокрема, противник перекидає підрозділи зі складу групи військ Південь, які діють на Краматорському, Покровському, Курахівському напрямках, а також з групи військ Дніпро забрали деякі підрозділи зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

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Як росіяни готуються до нової хвилі наступу

Росіяни ще не втратили надію захопити Вовчанськ, чи принаймні його північну частину.

Ймовірно, ворог готується до другої хвилі наступу на Харківщину, але вона може мати такий самий результат, як і перша,

– припустив Коваленко.

Зараз російські війська перегруповуються, готуються і спробують ще раз прорватися на Липці, каталізувати бойові дії у Вовчанську. Втім, навіть без посилення наступальних дій, окупанти щодня зазнають втрат. Підсилення, яке противник намагається сконцентрувати в Бєлгородській області та на Харківщині, фактично нейтралізується щоденними втратами.

Крім того, Сили оборони України за останні декілька днів покращили свої позиції як в районі Липців, так і у Вовчанську.