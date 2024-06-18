Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що насправді окупанти посилять тиск на Луганщині. Адже на лівому березі річки Оскіл лише вузька смуга Харківщини, а тому оглядачі часто плутають.

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Настільки успішними можуть бути спроби росіян

Окупанти намагаються посередині розсікти наше Куп'янсько – Лиманське угруповання, вийти на Борову, пройшовши річку Чорний Жеребець, яка протікає паралельно з Осколом й впадає у Сіверський Донецьк.

Там зосереджено серйозне угруповання наших військ. Протягом останніх пів року там зводилися певні фортифікації. Загалом у нас є можливість утримати цей плацдарм,

– мовив Світан.

За його словами, росіяни підтягнули 10 тисяч особового складу зі 100 тисячного Луганського угруповання, яке окупанти утримують, щоб намагаються витіснити підрозділи ЗСУ з Куп'янсько – Лиманського напрямку.

Ворог хоче вийти на кордони Луганщини

У Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що російська армія активізувала атака, аби вийти на кордони Луганської області. Ворог кидає цілі взводи та роти особового складу на штурм позицій Сил оборони.

Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною, є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.

Найближче завдання окупантів – вийти до населених пунктів Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова.