Росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Також окупанти застосовують FPV, КАБи й хімічну зброю.

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Росіяни хочуть вийти на кордони Луганщини

За словами військових, смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.

Проти підрозділів Третьої штурмової бригади воюють 3 і 144 дивізії 20-ї армії Росії.

Найближче завдання окупантів – вийти до населених пунктів Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова,

– написали в Третій штурмовій.

Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — "трьохсоті". Однак ці втрати ворог компенсує поповненням живої сили у кількості 250 – 400 солдат щотижня.

Однак попри переважаючу кількість військ противника та відсутність резервів, Третя штурмова бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі.